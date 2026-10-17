«Лучшего предложить не могу»: Минниханов предложил индусам жениться на татарках
Фото - © Алексей Даничев/РИА Новости
Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил индийским гостям жениться на татарках. С такой репликой он выступил на пленарной сессии II Российско-Индийского форума «ТАЙМ», сообщает «Подъем».
Так Минниханов ответил на вопрос, что гости республики могли бы увезти с собой на память.
«Самое яркое впечатление — жениться на татарке здесь», — сказал он.
Глава региона добавил, что невесту «можно увозить, можно оставить», и заметил, что лучшего варианта предложить не может.
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