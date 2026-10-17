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«Лучшего предложить не могу»: Минниханов предложил индусам жениться на татарках

Общество
Алексей Даничев

Фото - © Алексей Даничев/РИА Новости

Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил индийским гостям жениться на татарках. С такой репликой он выступил на пленарной сессии II Российско-Индийского форума «ТАЙМ», сообщает «Подъем».

Так Минниханов ответил на вопрос, что гости республики могли бы увезти с собой на память.

«Самое яркое впечатление — жениться на татарке здесь», — сказал он.

Глава региона добавил, что невесту «можно увозить, можно оставить», и заметил, что лучшего варианта предложить не может.

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