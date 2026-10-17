«Требуем нормального мэра, а не сосиску»: в Киеве начались протесты

Митинг начался с танцев под композицию, высмеивающую столичного градоначальника. Собравшиеся пришли с транспарантами, содержащими резкую критику в адрес главы города: «Кличко — черт», «Где укрытия спустя пять лет?» и «Кому звонить, когда мэр крадет деньги на подготовку к зиме себе в карманчик?»

Они выкрикивали требования об уходе мэра с поста. На месте также появились сторонники градоначальника с лозунгами «Зе-мафия, руки прочь от Кличко!», адресованными президенту Украины Владимиру Зеленскому и представителям его команды.

Прозвище «сосиска» закрепилось за градоначальником после курьезного эпизода в 2015 году. Во время церемонии открытия спортплощадки мэр Киева не смог нормально подтянуться на перекладине, после чего одна из зрительниц сравнила его с сосиской, превратив фразу в вирусный мем.

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