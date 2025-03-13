Жителей Москвы призвали к внимательности из-за сильного ветра 14 марта

В Москве в пятницу, 14 марта, ожидается сильный ветер. Жителей призвали проявлять осторожность в связи с непогодой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

Синоптики спрогнозировали усиление юго-западного, западного ветра. Порывы в ночь на 14 марта будут составлять до 17 м/с, днем — 17-22 м/с. Непогода будет наблюдаться на протяжении всей пятницы.

В связи с этим автолюбителям, которые будут находиться за рулем в пятницу, порекомендовали снижать скорость и увеличить дистанцию, а также не совершать опасных маневров.

Кроме того, автомобилистам и пешеходам стоит избегать деревьев и шатких рекламных конструкций. Также им напомнили, что детей без присмотра оставлять нельзя.

В случае ЧП можно звонить по номерам: 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптик спрогнозировала, что более 20% месячной нормы осадков может выпасть за 6 часов 14 марта. Также ночью пройдет сильный дождь.