«Я не думал головой»: секс-маньяка на велосипеде поймали в Омске

Сотрудники полиции в Омской области установили личность молодого человека, совершавшего противоправные действия в отношении девушек, катаясь на велосипеде. Им оказался 22-летний житель Центрального округа, об этом сообщило управление МВД России по региону.

Ранее сообщалось, что в Омске появился сексуальный маньяк, который домогался прохожих девушек. Он подъезжал к жертвам на велосипеде, хватал их за гениталии, а затем уезжал.

Молодого человека задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Там он дал признательные показания.

Задержанный признался, что намеренно со спины подъезжал к понравившимся девушкам и шлепал их по ягодицам, затем уезжал. При этом он утверждал, что в дальнейшем не планировал совершать никаких противоправных действий в отношении пострадавших. Свои действия он объяснил непреодолимой тягой потрогать понравившиеся фигуры девушек.

«Я очень сильно раскаиваюсь в содеянном. Приношу свои искренние извинения всем девушкам, которых я когда-то задел. Я очень сильно виноват в этом. Я не думал своей головой. Я очень сильно сам огорчен этой ситуацией. Я обещаю всем жителям города Омска, а именно своему району, где я вырос, что я больше никогда не буду трогать девушек, подъезжать сзади, со спины», — сказал задержанный на допросе.

В настоящее время полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего. Ранее этот гражданин в поле зрения органов внутренних дел не попадал.

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