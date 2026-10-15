Секс-маньяк в Омске домогается девушек на улице и уезжает на велосипеде

В Омске появился сексуальный маньяк, который домогается прохожих девушек. Он подъезжает к жертвам на велосипеде, хватает их за гениталии, а затем уезжает. Местные жители боятся, что мужчина в том числе может домогаться детей.

Одной из жертв извращенца стала девушка Алла (имя изменено — ред.). Он нападал на нее два раза. Первый случай произошел 20 августа. Тогда неизвестный мужчина, который проезжал мимо на велосипеде, схватил девушку за гениталии, а затем быстро скрылся.

Второй подобный случай был 14 октября. В этот раз девушка смогла дать маньяку отпор и ударила его в спину, но неадекват все равно успел скрыться.

Алла уточнила, что маньяк орудует рядом со школами. Она боится, что мужчина может причинить вред детям.

По словам пострадавшей, напавшему на нее мужчине на вид 35-50 лет. Он худощавого телосложения, постоянно одет в спортивную одежду, передвигается на велосипеде. Алла обратилась с заявление в полицию, там начали проверку.

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