Позднякова: более 20% месячной нормы осадков может выпасть за 6 часов 14 марта

14 марта в Москве за шесть часов может выпасть до 20% от месячной нормы осадков. Также ночью пройдет сильный дождь, сообщает в своем Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В пятницу ожидаются дождь и ветер до 22 метров в секунду. Сильные порывы ветра будут примерно с 14:00 до 19:00.

«В середине дня на верхней границе приземного слоя воздуха температура понизится до отрицательных значений», — сказала Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сказал, что температура воздуха в Москве выше нормы, поскольку в город приходят теплые воздушные массы.