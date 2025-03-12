Синоптик объяснил, почему в Москве стоит аномально теплая погода

Метеоролог Леус: 18-градусного тепла в Москве на этой неделе ждать не стоит

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, почему в начале марта в центральной России стоит аномально теплая погода, сообщает Инфо24 .

Как объяснил синоптик, если бы в Московском регионе еще лежал снег, то большая часть тепла уходила бы на таяние, а поскольку снежного покрова уже нет, то лучше прогреваются земля и воздух.

«Помимо снега есть еще масса других факторов, основной из которых — это синоптическая ситуация, то есть как складываются процессы в атмосфере», — рассказал Леус.

По его словам, вместо холодных к нам приходят теплые воздушные массы, поэтому температура воздуха выше нормы.

Однако он добавил, что в ближайшие дни плюс 18 градусов все-таки ждать не стоит, а в выходные наступит похолодание.

Во вторник Леус сообщил, что 11 марта в столице был самый теплый день с начала года — воздух прогрелся до плюс 12,2 градуса.