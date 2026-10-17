Андрей Воробьев обсудил сотрудничество с ведущими учебными заведениями Шанхая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Шанхайский университет Цзяотун и Шанхайский профессиональный колледж науки и инноваций. Там внедрены передовые программы по подготовке специалистов, в том числе в сфере IT и робототехники, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев ознакомился с инфраструктурой учебных учреждений, их научной и производственной базой. Еще губернатор обсудил перспективы сотрудничества — возможность студенческих обменов, организацию стажировок по робототехнике автоматизацию, подготовку преподавателей китайского языка.

«Благодарю за возможность посетить один из лучших университетов Китая. Знаю, что в этом году ему исполняется 130 лет. Нам интересны ваши подходы к обучению, подготовке инженеров, применению современных технологий. И, конечно, мы хотим обсудить, что могли бы делать вместе для развития нашего партнерства. Мы очень ценим сотрудничество с китайскими коллегами в сфере образования. Важно своевременно обновлять систему подготовки кадров для современной экономики с учетом быстрого развития ИИ. Для нас это означает и усиление математической, естественно-научной подготовки, и освоение новых технологий», — рассказал Воробьев.

По решению президента РФ Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина 2026-й и 2027-й объявлены годами российско-китайского сотрудничества в сферах образования. Для школ, вузов и колледжей это станет возможностью расширить контакты, обменяться опытом и развивать общие программы, добавил губернатор.

Университет Цзяотун

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Шанхайский университет Цзяотун является одним из самых престижных, старейших вузов в КНР. Он входит в 50 лучших университетов мира и является «кузницей кадров» для высокотехнологической отраслей. Выпускники востребованы в масштабных компаниях и научных институтах.

В структуре находятся 6 кампусов. Знания там получают 6 тыс. человек.

В учебном учреждении на фундаментальном уровне изучают технологии ИИ. Студентам рассказывают про машинное обучение, компьютерное зрение и работу с нейросетями.

ИИ рассматривают не как узкую дисциплину для программистов, но универсальный инструмент для любого профессионала. По этой причине основы машинного обучения и работы с нейросетями обязательны даже для студентов-гуманитариев.

ИИ при подготовке в Подмосковье

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Прикладной подход к подготовке кадров интересен и Подмосковью. Азы ИИ начинают изучать еще со школы.

В сентябре в Московской области начал работать проект «Киберурок». Он охватывает 215 школ, 76 тыс. учеников.

Занятия организовывают рад в неделю. Ребята могут изучать основы цифровой безопасности, ИИ, создание цифровых проектов. Еще в этом учебном году выросло число математических и инженерных классов.

Московская область все активнее применяет технологии искусственного интеллекта на практике, в частности, в робототехнике. В ГИП «Титан» наладят создание учебных моделей роботов для подготовки молодых кадров, которые уже в ряде колледжей региона учатся программировать контроллеры и собирать сложные автоматизированные комплексы. На территории парка собираются создать учебное учреждение, чтобы готовить специалистов по программированию, автоматизации и робототехнике под запрос производств.

70% обучения будет занимать практика. Она будет проводиться в том числе на производствах компаний-резидентов.

Мировой опыт

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Подмосковье активно изучает мировой опыт. Например, Шанхайский университет установил партнерские отношения с гигантами мировой индустрии — Huawei, Ailbaba, «Си-эй-ти-эл» и «Шанхай Электрик». Благодаря этому у вуза есть возможность синхронизировать образовательный процесс с настоящими запросами рынка. Студент еще в период учебы должен понимать задачи производства и оттачивать навыки на практике.

«Для подготовки специалистов важно, чтобы уже во время учебы ребята понимали задачи предприятий и могли применять свои знания на практике. Для Московской области близок такой подход. Ключевая задача — готовить востребованных специалистов под запросы конкретных заводов и высокотехнологичных производств», — заявил Воробьев.

В Шанхайском колледже науки и инноваций обучаются 5 тыс. студентов по 14 передовым направлениям — от IT и робототехники до управления «умными заводами». С первого дня студентов готовят под конкретные рабочие места на производстве. У колледжа 69 баз практики, среди партнеров — крупные изготовители машин и роботов.

Завод внутри кампуса

Одной из основных особенностей колледжа является модель «Завод внутри кампуса». Ее создали совместно с технологической компанией Shanghai Xinzhi Automation Technology Co., Ltd. Там функционируют учебные производственные линии и учебно-экспериментальные площадки. Занятия проводят действующие инженеры предприятия-партнера.

Студенты с первых курсов практикуются на реальном оборудовании и осваивают промавтоматику. Благодаря этому уровень трудоустройства дошел до отметки 98%.

В Подмосковье тоже занимаются интеграцией колледжей с предприятиями. Среднее профессиональное образование (СПО) весьма востребовано. 6 из 10 школьников после девятого класса поступают в колледжи. Для многих несовершеннолетних это дает возможность оперативно освоить востребованную профессию и начать зарабатывать.

Организации СПО в Московской области готовят кадры совместно с предприятиями в том числе и с помощью федпроекта «Профессионалитет». Совместно с ведущими фирмами создаются программы, проводится практика и оцениваются знания студентов. Щелковский колледж ведет подготовку для сфер энергетики и ЖКХ совместно с «Мособлгазом» и «Мособлэнерго». Техникум имени Королева сотрудничает с РКК «Энергия» для космической отрасли.

«В Шанхайском профессиональном колледже науки и технологий готовят специалистов по промышленным роботам, автоматизации, станкам с числовым программным управлением, электромобилям, учат ребят программировать оборудование, настраивать его, находить и устранять неисправности. В Подмосковье такие навыки также востребованы на предприятиях. Как и вы, мы стараемся разрабатывать учебные программы вместе с работодателями. Поэтому нам интересен ваш опыт внедрения программ обучения под новые технологии и оборудование», — добавил губернатор Воробьев.

Сотрудничество с Китаем

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

У колледжей в Московской области есть уже 16 соглашений о сотрудничестве с партнерами в КНР. Проводятся стажировки преподавателей, совместные образовательные мероприятия. Среди них есть и те, что в онлайн-формате.

В ноябре Коломенский аграрный и Серпуховский колледж собираются в КНР принимать участие в соревнованиях по обработке сложных деталей на современных станках. Студенты колледжа «Энергия» и Дмитровского техникума поучаствуют в 4-м Международном молодежном ИТ-турнире России и Китая в Тяньцзине.

Московская область вместе с КНР увеличивают сотрудничество в области образования. Весной делегации из Китая познакомились с работой шести школ региона. 100 педагогов Подмосковья прошли стажировку в Тяньцзине и Чунцине.

В следующем месяце 150 директоров школ Московской области поедут в Китай. Они подпишут новые договоры о сотрудничестве.

Развивают и обмены студентами. За год стажировки в КНР прошли более 100 студентов Московской области. Вузы российского региона приняли 34.

Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне и Нанкинский университет информационных наук и технологий планируют обучение по информатике и экономике по модели «два года + два года». Два года студент учится в РФ и еще столько же — в КНР. По завершении специалистам выдадут российский и китайский дипломы.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.