Синоптик Леус: 11 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года

Во вторник, 11 марта, в Москве была зафиксирована самая теплая погода с начала 2025 года, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, к 14:00 столбики термометров на метеостанции ВДНХ показывали 12,2 градуса тепла. Благодаря такой температуре был установлен новый рекорд тепла в Москве в 2025 году.

Ранее самым теплым днем в мегаполисе с начала года было названо 9 марта. Тогда температура в столице поднялась до плюс 10,5 градуса.

При этом жителей Москвы предупредили, что в город еще придут снег и заморозки. Осадки выпадут после 15 марта.