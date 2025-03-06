Снег и заморозки еще вернутся: какая погода ждет жителей столицы в марте

Синоптик Вильфанд: возвратные заморозки придут в Москву во второй половине марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что начало марта в Москве будет теплым, но жителей еще ждут и снег, и заморозки, сообщает kp.ru .

«Как минимум до 12 марта в столице будет на 5 — 7 градусов теплее, чем обычно в это время, в пределах плюс 8-10 градусов», — сказал синоптик.

По словам Вильфанда, существует понятие возвратных заморозков, они бывают и весной, и летом. Но снега будет немного, он сразу растает.

В свою очередь специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус тоже сказал, что снег засыплет город после 15 марта. Сейчас уже его нет во многих районах столицы и Подмосковья.

Обычно снег окончательно пропадает в Московском регионе в первой декаде апреля, а в начале марта еще лежат сугробы до 37 см, заключил Вильфанд.

Ранее автоэксперт Петр Баканов сказал, что о смене зимней резины на летнюю можно будет задумываться после 12 апреля.