На улице Солнечной в Балашихе открыли мемориальную доску рядовому Александру Сивакову

В микрорайоне Новый Свет в Балашихе торжественно открыли мемориальную доску участнику специальной военной операции Александру Сивакову. Памятный знак установили на фасаде дома № 3 по улице Солнечной — здесь жил герой. Церемония прошла 16 октября. На ней собрались близкие Александра, представители власти, ветераны и жители округа.

Среди почетных гостей были Герой России, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, председатель Совета депутатов округа Геннадий Попов и депутат Совета депутатов Олег Зверев. Для них этот день стал возможностью отдать дань уважения человеку, который сделал осознанный и мужественный выбор.

Александр Сиваков родился 26 февраля 1983 года, детство и юность провел в Балашихе. Он учился в школе № 25, получил среднее образование, а потом работал охранником и автослесарем. В 2023 году он ушел на фронт добровольцем.

Иван Клещерев рассказал, что, общаясь с мамой Александра, еще раз убедился в силе родительского воспитания.

«Александр — это человек, который сам выбрал свой путь, не испугался трудностей и принял решение защищать нашу страну. Он отдал самое дорогое — свою жизнь», — сказал Клещерев.

Он пояснил, что такие истории напоминают обществу, какой ценой дается мужество, и как важно уважать тех, кто служит Отечеству.

Мать героя, Валентина Петровна, рассказала, что с детства Саша был добрым, отзывчивым и смелым мальчиком. Она пояснила, что для семьи мемориальная доска — не просто знак на стене, а символ того, что подвиг Александра останется в сердцах людей.

Александр Сиваков героически погиб при защите Родины 2 июля 2025 года. За проявленное мужество и самоотверженность он был посмертно награжден орденом Мужества. Эта награда — признание его вклада и знак благодарности от государства и общества.

Церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.