«Стоять до завтра, н****»: 50-километровая пробка парализовала трассу «Байкал»

В Забайкалье на федеральной трассе образовалась огромная 50-километровая пробка. Сотни фур застряли в районе населенного пункта Петровск-Забайкальский неподалеку от границы с Бурятией, сообщает SHOT .

В настоящее время движение остановилось на автодороге «Байкал» из Улан-Удэ в Читу. Водители уверяют, что из-за выпавшего снега большегрузы не могут подняться в гору. По словам некоторых дальнобойщиков, снега выпало по колено.

Из-за этого путь из Улан-Удэ в Читу у некоторых растянулся на полтора дня. 17 октября в регионе также отменили ряд автобусов. В настоящее время в районе Петровска-Забайкальского снега нет, а на 18 октября прогнозируют ясную погоду.

«Все, приехали. Пробочка. С Улан-Удэ на Читу. Говорят, что порядка 50 километров до Петровско-Забайкальска — пробка. Подняться никто там не может, снега по колено. Все как всегда. Походу будем стоять тут до завтра, н****. Да не походу, если пацаны едут уже 1,5 суток, н****, из Читы. Вот такие вот дела», — рассказал один из автомобилистов, застрявший в пробке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.