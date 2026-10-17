В Донецке мальчик застрял между ступеньками и задохнулся
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В Донецке двухлетний ребенок погиб в результате несчастного случая на лестничном пролете. Об этом сообщает «112».
Трагический инцидент случился 9 октября. В момент происшествия родители находились на первом этаже дома.
Их сын спускался со второго этажа. Он застрял между ступеньками лестницы, в результате чего задохнулся.
Пострадавшего ребенка оперативно доставили в медицинское учреждения. Однако спасти его жизнь врачам не удалось.
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