Леус: в Москве установлен новый температурный рекорд 2025 года

9 марта в Москве наблюдается рекордное потепление с начала 2025 года. На метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру плюс 10,5 градуса к 13:00, превысив на 0,1 градуса показатели прошлой субботы, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Установлению нового температурного рекорда поспособствовала комбинация весеннего солнечного излучения и теплых потоков воздуха с запада.

Окончательные данные о пике температуры будут доступны вечером после 21:00, когда специалисты проведут измерения максимальных термометров. До этого времени воздух продолжает прогреваться, поэтому текущие показатели могут быть превышены.

Максимальная температура воздуха 9 марта 2020 года достигла рекордной отметки в плюс 12,0 градусов. До этого исторического показателя сегодня не хватает полутора градусов.

Ранее сообщалось, что в Москву начали возвращаться скворцы. Перелетные птицы прилетели раньше времени из-за аномально теплой погоды.