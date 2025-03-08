Из-за аномально теплой погоды скворцы возвращаются в Москву раньше времени

В Москве наблюдается необычайно теплая погода для этого времени года. По данным департамента природопользования и охраны окружающей среды, раннее потепление спровоцировало досрочное возвращение скворцов в столичный регион, сообщает РИА Новости .

Теплая погода будет баловать жителей Московского региона в ближайшее время. По словам ведущего специалиста центра «Фобос», столбик термометра будет подниматься до плюс 4 - плюс 7 градусов.

По словам специалиста, указанный температурный диапазон в начале марта превышает климатическую норму для этого времени года на 6-9 градусов. В течение следующей пятидневки ожидается температура от 4 до 7 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что из-за теплой погоды в Подмосковье полностью растаял снег. Границы снежного покрова сдвинулись от столичного региона на 230-280 километров.