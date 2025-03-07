Весна пришла в Подмосковье: на территории региона растаял снег

Последние «островки» со снежным покровом растаяли в Подмосковье за минувшие сутки. Ни одна метеостанция не зафиксировала снега, а линия сугробов сдвинулась на восток на 230–280 км, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Граница снежного покрова сейчас проходит через Ленинградскую, Вологодскую, Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую, Рязанскую, Тамбовскую, восток Воронежской и север Волгоградской областей», — пишет метеоролог в Telegram-канале.

Он также отметил, что пока снег сохраняется в Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа и в Ставрополье. Через неделю граница снежного покрова отступит еще на 200–300 км.

Ранее Тишковец сообщил, что снежный покров полностью растаял в Москве. Еще в среду его высота в столице была 2 см. А 6 марта московская метеостанция на ВДНХ зафиксировала отсутствие снега.