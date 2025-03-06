Тишковец: снег в Москве полностью растаял

Снежный покров полностью исчез в Москве в четверг, сообщил в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Еще в среду высота снежного покрова в столице была 2 см. 6 марта московская метеостанция на ВДНХ зафиксировала отсутствие снега.

Однако в Тушине снежный покров сохранился на уровне 1 см.

Снег остался и в Подмосковье. Он лежит только в Наро-Фоминске — 1 см, а также в Волоколамске — 2 см.

Ранее синоптики спрогнозировали, что снег снова выпадет в Москве во второй половине марта. Это произойдет из-за того, что температурный фон начнет снижаться.