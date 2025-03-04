Снег снова выпадет в Москве во второй половине марта

Москвичам стоит ждать новых снегопадов в начале второй половины марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Прошедшей зимой снежный покров в столице то появлялся, то пропадал. Он достиг своего максимума в 21 см 17 декабря, после чего стал постепенно уменьшаться.

1 марта снежный покров был высотой 2 см. В воскресенье он подрос до 4 см. Такая высота сохраняется и сейчас, несмотря на то, что среднесуточная температура в столице держится выше нулевой отметки.

В среду ожидается снегопад, но процессы таяния будут сильнее, потому высота снежного покрова сохранится на уровне 2-4 см. В пятницу снег и вовсе пропадет благодаря теплу, которое придет уже в четверг. Столбики термометров будут показывать плюс 7 — плюс 9 градусов.

Начиная со следующего вторника, температурный фон начнет снижаться. Во второй половине марта снова начнутся снегопады.

Ранее синоптики спрогнозировали, что 4 марта в Московском регионе будет от двух до четырех градусов тепла. Также ожидается умеренные дождь, мокрый снег.