Мокрый снег и ветер будут в Московском регионе 4 марта

Гидрометцентр РФ: ветер до 12 м/с будет в Московском регионе 4 марта

Днем в Москве и области будет от двух до четырех градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Во вторник днем в Московском регионе будет облачная погода, умеренные дождь, мокрый снег. Ветер западный, от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от одного градуса тепла до одного градуса мороза. Ожидается облачная погода, осадки, местами гололедица. Ветер западный, от 7 до 12 метров в секунду. Возможны порывы до 17 м/с.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что на Международный женский день в Москве будет облачно, до восьми градусов тепла. Грядущее 8 марта может побить рекорд температуры, установленный в 2020 году.