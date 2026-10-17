Люди спят на полу, а рейсы «потеряны»: пассажиры не могут улететь из Шереметьева

Пассажиры шести рейсов из Москвы в страны СНГ и ОАЭ не могут вылететь из Шереметьево более 13 часов. Как рассказали «Осторожно, новости» россияне, рейс в Бишкек должен был отправиться еще в 1:30, но на фоне беспилотной атаки время вылета переносили снова и снова.

До сих пор из Шереметьево не могут улететь пассажиры рейсов в Ереван, Астану, Дубай и Самарканд. Россияне, вылетавшие в Алматы, рассказали, что ночью их посадили в самолет, однако вылететь из Москвы они так и не смогли — вскоре их попросили вернуться в аэропорт, а после долго держали в буферной зоне. С тех пор время вылета переносилось четыре раза.

По словам пассажиров, утренние рейсы в страны СНГ в итоге из Шереметьево вылетели. Люди жалуются, что о статусе ночных рейсов представители авиакомпании никакой информации не дают.

«Люди измучены, мест не хватает, они вынуждены сидеть, а кто-то — и спать на голом полу, среди них много детей», — рассказали очевидцы.

Пассажиры также сообщили, что остались без воды, еды и гостиниц. За ночь им выдали ваучер на 800 рублей, но в указанных кафе закончилась еда.

«Наши рейсы как будто потеряны, к нам никто не выходит», — говорят пострадавшие.

В «Аэрофлоте» заявили, что продолжают работу по минимизации последствий и скорейшей стабилизации расписания из-за временных ограничений в аэропортах московского авиаузла 17 октября.

В Шереметьево службы авиакомпании работают в усиленном режиме: в кассах переоформляют билеты, производится перераспределение пассажиров, с людьми работают дополнительная команда усиления и информационные стенды с QR-кодами. Ожидающим переоформления дополнительно предлагают бутилированную воду и сэндвичи.

Авиакомпания просит пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт: возврат и переоформление билетов можно сделать дистанционно, а билеты, купленные у агента, возвращают только по месту покупки.

Тем временем очевидцы рассказывают, что на табло Шереметьево почти нет рейсов без перечеркнутого времени вылета, люди спят на вещах прямо посреди зала, а больше трети рейсов отменено, пишет MSK1.RU. Один из пассажиров должен был вылететь в Сургут еще 16 октября: ему дали гостиницу на одну ночь, но рейс перенесли на 21 октября, и теперь он не знает, где провести эти дни.

Ранее сообщалось, что из-за ночной атаки со стороны Вооруженных сил Украины в Москве отменили и задержали более 370 рейсов.

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