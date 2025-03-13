Не пускайте детей на улицу и не ходите сами: как горожанам пережить шторм

При значительном усилении ветра не стоит выходить на открытые пространства, так как высок риск получить травму от летящих и падающих объектов, сообщил РИАМО эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов.

«Нужно как можно меньше находиться на улице и открытом воздухе. Потому что во время усиления ветра срываются рекламные щиты, облицовки зданий, ломаются ветки на деревьях, а сами деревья падают на машины, людей, линии электропередачи — все это может нанести серьезный ущерб гражданам», — предупредил Халилов.

Если вам все же пришлось выйти на открытую местность в непогоду, то нужно передвигаться, уделяя максимальное внимание своему окружению. Халилов рекомендовал не слушать музыку в наушниках и не надевать капюшон, иначе человек лишает себя возможности заметить опасность и своевременно среагировать на нее.

«Нужно искать укрытие: метро, торговые центры, любые здания. При этом машина не является надежным укрытием от падающих деревьев. Они могут придавить внутри салона и нанести серьезные травмы», — добавил эксперт.

Если непогода застала вас дома, то нужно плотно закрыть и занавесить окна. Подхваченные ветром мусор, ветки и прочее могут разбить стекло, а его осколки поранят вас.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил РИАМО, что в Московском регионе 14 марта ожидает сильный ветер с порывами до 20 м/сек. А ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на столицу в этот день обрушится 9-балльный шторм.