Синоптик Тишковец: на Москву в пятницу будет надвигаться 9-балльный шторм

Девятибалльный шторм обрушится на Москву 14 марта, особенно сильным ветер будет в период с 15:00 до 18:00. В это время его порывы будут достигать 18–23 м/с. Об этом в своем Telegram-канале жителей и гостей столицы предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Такая стихия способна не только затруднить передвижение пешеходов, но и нанести серьезный ущерб. Синоптик предупредил, что воздушные потоки с силой давления 30-35 кг на квадратный метр могут повредить дымоходы, сорвать шифер с крыш, опрокинуть неустойчивые конструкции и серьезно повредить деревья, пригибая их к земле и обламывая ветви.

В пятницу также ожидаются дожди, температура достигнет рекордных для этого времени значений. Ночью термометры покажут от плюс 7 до плюс 10 градусов, а днем — от плюс 11 до плюс 14 градусов.

Центральную Россию ожидает масштабное ухудшение погоды. От Черноземья до Верхневолжья пронесется мощный шторм. Автомобилистам рекомендуют быть особенно осторожными — ночное похолодание превратит влагу на дорогах в опасную ледяную корку.

Ранее Тишковец сообщил, что 12 марта Москву накрыли сильные дожди. Осадки продолжатся в том числе в пятницу, когда в столице ожидается штормовой ветер.