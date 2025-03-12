Синоптик Тишковец: Москву накрывают дожди

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил о дождях, которые накрывают Москву.

Он опубликовал видео, на котором показано, что осадки надвигаются на столицу с запада. Они накроют Брянск, Калугу, Тулу, а затем и Москву.

Синоптики ранее спрогнозировали, что дожди в столице ожидаются уже 12 марта. При этом в среду в мегаполисе обещали температуру от 12 до 14 градусов тепла.

Также сообщалось, что в Москву к 15–16 марта вернутся мартовские холода. Температура временно снизится, а также выпадет 25 мм осадков.