В Москву к следующим выходным вернутся мартовские холода

Аномальное тепло апрельского месяца будет радовать в ближайшие дни москвичей, несмотря на то, что на календаре — март. Правда, к выходным погода ненадолго вернется к климатическим нормам, которые характерны для середины марта, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Теплая погода будет радовать горожан всю следующую неделю, но к выходным природа все-таки преподнесет и неприятный сюрприз — значительное количество осадков. Прогнозируется выпадение 25 миллиметров дождя, что близко к двум третям месячной нормы.

К концу недели (15-16 марта) природа напомнит, что на календаре все еще март — температура временно снизится до типичных для этого времени года значений. Впрочем, похолодание будет умеренным и кратковременным, без экстремальных температурных скачков.

Неделя начнется с комфортной температуры и ясного неба — в дневные часы воздух прогреется до плюс 11 градусов, а ночью температура будет держаться около нулевой отметки.

Ситуация изменится к середине недели. Уже во второй половине вторника небо затянет тучами, возможны небольшие осадки. Температура останется довольно мягкой: от плюс 1 до плюс 6 градусов ночью до плюс 12 днем.

К четвергу погода существенно ухудшится — придет похолодание с кратковременными ливнями. Местами они будут чередоваться с мокрым снегом, что приведет к снижению температуры до плюс 3 - плюс 8 градусов днем и от 0 до плюс 5 градусов ночью.

Среда окажется промежуточным днем с преобладанием дождливой погоды и температурой от плюс 3 градусов в утренние часы до плюс 10 градусов днем под сплошной облачностью.

На этих выходных погода будет типичной для марта — с резкими перепадами температур. Воскресный день порадует прояснениями благодаря влиянию антициклона, хотя ночью возможны небольшие морозы от минус 1 до минус 2 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 2 - плюс 7 градусов.

Перед этим, в субботу, пройдут смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега, температура будет колебаться от 0 до плюс 5 градуса ночью и от плюс 1 до плюс 6 градусов днем. А вот пятница окажется самым теплым днем — столбики термометров будут колебаться от плюс 6 до плюс 11 градусов, возможен небольшой дождь.