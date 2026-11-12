В Наро-Фоминске показали спектакль к 100-летию города

Главной метафорой представления стала ткань: подобно нитям, человеческие судьбы, подвиги и повседневный труд складываются в историю города. Постановка объединила несколько ключевых страниц последнего столетия Наро-Фоминска.

Историю города рассказали юные артисты театральной студии «Триумф», коллектива «Вертекс», ансамбля «Радость», сводного хора ЦДК «Звезда», Академии вокала «Грани» и вокальной студии «Женский каприз». Они исполнили песни, знакомые их прабабушкам, представили танцевальные и театральные номера о родном крае.

К юбилею также создали фильмы. Один из них начинался словами «Я молод. Мне всего сто». Зрителям рассказали о шелковом комбинате и наро-фоминских ткачихах, чьи ткани получали золотые медали на международных выставках.

Военную главу посвятили осени 1941 года, когда враг рвался к Москве, а в Наро-Фоминске бои шли за каждый дом и каждый этаж фабрики. Также участники вспомнили появление первых школ и становление культурной жизни вокруг фабричного клуба.

Сегодня концерты и фестивали проходят в городских парках, на набережной Нары и на территории бывшего комбината. Связь поколений стала одной из главных тем представления.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.