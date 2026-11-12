Минэнерго Подмосковья представило опыт цифровизации сетей на выставке ЖКХ

Заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Крашенинников и директор Агентства развития коммунальной инфраструктуры региона Олег Романов представили опыт цифровизации инженерных сетей на III Международной выставке услуг, технологий и материалов для ЖКХ и строительства, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На сессии Минстроя России «Актуальные вопросы цифровизации городской инфраструктуры» участники рассказали о цифровой модели инженерных сетей Подмосковья и использовании данных в управлении теплоснабжением.

Модератор сессии, председатель экспертного совета АНО «Центр компетенций «Умный город»» Анатолий Курманов отметил, что регион наиболее близок к созданию цифрового двойника инфраструктуры и может стать первым субъектом, реализовавшим такой проект.

Цифровой контур объединяет сведения о коммунальных объектах и сетях, ресурсоснабжающих организациях и потребителях. На его основе создают цифровой двойник. В теплоснабжении к модели уже подключили телеметрию котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и приборов учета.

«Цифровой двойник позволяет сразу видеть зону возможного отключения, какие дома и социальные объекты в нее попадают, характеристики сетей и объем работ, который потребуется для восстановления», — рассказал Дмитрий Крашенинников.

Температуру и давление онлайн контролируют на 2452 котельных и примерно 1300 ЦТП — около 95% объектов региона. По словам Олега Романова, телеметрия позволила в 2,6 раза снизить долю аварий, устранение которых занимает более шести часов. Теперь анализ углубляют: рост расхода воды на подпитку теплосетей помогает заранее выявлять повреждения.

В 2026 году регион впервые запускал отопление с единым цифровым контуром. Данные котельных, ЦТП и общедомовых счетчиков сводили в информационную панель для контроля нормативных параметров. Система автоматически сопоставляла результаты пробных топок с телеметрией и выявляла объекты, не достигшие нужных температуры и давления.

Следующий этап — применение искусственного интеллекта. Крашенинников подчеркнул, что сначала необходимо создать цифровую модель, систематизировать качественные данные и отладить работу с ними, затем внедрять машинное обучение, генеративные и другие технологии ИИ.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.