В Рузском округе отремонтировали 45 муниципальных дорог

Капитальный и текущий ремонт 45 местных дорог завершили в Рузском муниципальном округе в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт выполнили на 21 участке общей протяженностью 13,4 км, в том числе от деревни Щелканово до Хотебцово и от Землино до Тучково. Рабочие заново уложили асфальтобетон, укрепили обочины и нанесли разметку.

Текущий ремонт провели на 24 участках протяженностью почти 15 км. В их числе дороги в Колюбакино, Игнатьево, Нестерово, Дорохово, Сытьково, Беляной Горе, Староникольском и Покровском.

Кроме того, в округе отремонтировали пять участков региональных трасс общей протяженностью более 17 км. Работы прошли на дорогах М-9 «Балтия» — Онуфриево — Орешки, МБК — Михайловское, Звенигород — Колюбакино — Нестерово и МБК — Архангельское — Ястребово.

Для ремонта используют асфальтобетонные смеси А16Вн и ЩМА-16 с повышенной износостойкостью. Обновление разметки и укрепление обочин призваны повысить безопасность и продлить срок службы дорог.

«Дорожное хозяйство — одно из главных направлений для комфорта жителей», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов округа Андрей Сорокин подчеркнул, что качество дорог влияет на безопасность и комфорт жителей, бесперебойную работу экстренных служб и общественного транспорта.

«В текущем сезоне мы сосредоточились на наиболее загруженных участках и проблемных точках, выявленных в том числе по обращениям граждан», — прокомментировал Андрей Сорокин.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.