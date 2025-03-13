Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за шторма

Синоптики сообщают о приближающемся шквалистом ветре, который обрушится на Москву в ночь на пятницу и продолжится весь день 14 марта. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Осадки в виде дождя могут начаться уже вечером 13 марта, а после 21:00 порывы ветра усилятся и местами достигнут скорости 22 метров в секунду.

В связи с надвигающейся непогодой все городские службы активировали режим особой готовности. Собянин рекомендовал горожанам соблюдать меры предосторожности: избегать нахождения под кронами деревьев и не оставлять автомобили в непосредственной близости от них.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на Москву надвигается девятибалльный шторм.