Пытавшемуся убить бизнесмена жителю Подмосковья предъявили обвинение

сегодня в 11:18

Жителю Фрязина предъявили обвинение в покушении на убийство предпринимателя, совершенном общеопасным способом, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Согласно данным следствия, в ночь на 10 февраля мужчина прикрепил самодельное взрывное устройство к автомобилю бизнесмена. Взрыв произошел, когда внедорожник пересекал ж/д переезд. В результате происшествия водитель получил осколочное ранение ноги.

Правоохранительные органы задержали 61-летнего подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

В хое допроса мужчина признался, что пошел на преступление из-за личной неприязни к предпринимателю после длительного конфликта. Фигуранту предъявили обвинение.

В воскресенье по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

