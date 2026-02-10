Внедорожник взорвался на ж/д переезде в Подмосковье
Один человек пострадал в результате взрыва автомобиля во Фрязине
Фото - © Telegram-канал 112
Взрыв произошел в автомобиле на ж/д переезде во Фрязине. Пострадал один человек, сообщает «112».
По предварительным данным, неустановленное устройство взорвалось в автомобиле марки Nissan. На месте работают экстренные службы.
В результате происшествия пострадал 50-летний мужчина. У него травмирована нога.
Переезд, где произошел взрыв, закрыт. Правоохранители выясняют причины происшествия — на месте ЧП сейчас дежурят полиция, Росгвардия и МЧС, территория оцеплена.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.