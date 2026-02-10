сегодня в 21:48

Уголовное дело возбудили после взрыва внедорожника на ж/д переезде в Подмосковье

Уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство мужчины общеопасным способом в подмосковном Фрязине, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, во вторник неустановленное устройство взорвалось во внедорожнике на ж/д переезде во Фрязине. Пострадавшего с осколочным ранением голени госпитализировали в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство мужчины, совершенное общеопасным способом) и ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

