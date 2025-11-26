Простые блюда из овощей: идеи для завтрака, обеда и ужина

Начинать день рекомендуется с блюд, которые дарят энергию и не отнимают много времени на готовку, сообщила РИАМО категорийный менеджер томатного направления «Пиканта» Анна Киричек.

«Идеальным вариантом станут овощные оладьи из кабачка или моркови, а также скрэмбл с ветчиной, шпинатом и томатами. Овощи на завтрак — это отличный способ мягко запустить метаболизм. Сочетание клетчатки с белком, например, с яйцами или творогом, обеспечивает длительное чувство сытости без тяжести в желудке, что особенно важно в начале активного дня», – отметила эксперт.

Для обеда, когда организм нуждается в более основательной подпитке, прекрасно подойдут супы-пюре из тыквы или брокколи, а также тушеное мясное рагу с кабачками, баклажанами и сладким перцем. Такие блюда насыщают, но не создают ощущения переедания. Кроме того, в обеденный прием пищи важно совмещать разные текстуры и питательные вещества. Теплый суп-пюре или рагу, где овощи проходят термическую обработку, легко усваиваются, а добавление к ним мяса и бобовых, например, нута или чечевицы, делает блюдо по-настоящему сытным и сбалансированным.

«Ужин, в свою очередь, следует максимально облегчить, как по составу, так и по времени готовки. Здесь незаменимыми помощниками станут запеченные в духовке перцы, баклажаны или цветная капуста с прованскими травами и протертой мякотью томатов, а также свежий салат из листовой зелени, огурцов и редиса. Запекание раскрывает натуральную сладость овощей, делая блюдо вкусным и без сложных соусов. А свежий салат, заправленный лимонным соком и каплей оливкового масла, помогает пищеварению и спокойному сну», – дополнила Киричек.

Так, выстраивание полезного рациона на день превращается в несложную и приятную задачу. Главное помнить, что готовка не всегда требует много времени и ресурсов. Благодаря простым и понятным рецептам процесс приготовления может приносить удовольствие ежедневно, заключила эксперт.