Проще предотвратить проблему: кинолог назвал ошибки хозяев при ожирении собак

В Сети распространилась информация, что умер знаменитый пес-пухляш из Нижнего Новгорода по кличке Кругетс, который страдал от ожирения. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО рассказал, что на самом деле домашние собаки страдают от ожирения, которое вредит их здоровью, из-за людей. Он перечислил главные ошибки собаководов и рассказал, как их избежать.

В большинстве случаев ожирение у собак связано с двумя причинами — недостатком физической активности и превышением дневной нормы калорий. В остальных ситуациях, по словам Голубева, речь может идти о заболеваниях, чаще всего эндокринных, таких как сахарный диабет.

«В таких случаях ошибки хозяев чаще всего связаны с перекармливанием и выбором некачественного корма. Необходимо четко знать дневную норму питания в зависимости от возраста, веса и состояния здоровья питомца. Нельзя подкармливать его со стола и приучать выпрашивать лакомства. В качестве дополнения к основному рациону лучше почаще выбирать продукты с клетчаткой — огурцы, листья салата, тыкву, кабачки, морковь», — рассказал кинолог.

Специалист подчеркнул, что владельцы собак не должны игнорировать прогулки со своими питомцами, а также занятия и игры с ними. При этом активности должны подбираться в зависимости от породы и возраста животного. Некоторым собакам нужно гулять по несколько часов, а каким-то питомцам достаточно и получаса.

«Также необходимо регулярно проходить профилактический осмотр у ветеринара и следовать его рекомендациям. Особенно если у собаки уже выявлено заболевание — нужно строго выполнять назначения и чаще посещать специалиста», — подчеркнул Голубев.

Ожирение — одна из главных причин сокращения продолжительности жизни питомцев. Оно создает нагрузку на суставы, сердце, другие внутренние органы. Владельцы собак должны понимать, что важно бороться с этой проблемой правильно. Помимо прогулок и питания, для собак полезно плавание. Маленькие породы могут тренироваться даже в домашней ванне.

«И помните, что всегда проще предотвратить проблему, чем лечить ее уже в запущенной стадии», — добавил кинолог.

В ночь на 31 июля в Нижегородской области скончался пес по кличке Кругетс, который страдал от ожирения. Пухлого алабая нашли на улице в октябре 2023 года. Собаке, весившей 100 кг из-за ожирения, дали кличку Кругетс. Ее лечили, в том числе посадили на особую диету. Благодаря этому за 7 месяцев алабаю удалось сбросить половину лишнего веса. Для знаменитого пса искали семью с весны 2024 года, но в итоге он скончался в ветклинике.