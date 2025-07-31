Умер пес-пухляш из Нижнего Новгорода по кличке Кругетс

Ночью умер знаменитый в соцсетях пес-пухляш из Нижнего Новгорода по кличке Кругетс. Он скончался в больничном стационаре, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «СостраданиеНН».

Ветеринары пытались спасти Кругетса, но ничего не получилось. Смерть собаки стала для всех неожиданностью.

«Прости нас, Круги, что мы не смогли найти для тебя семью. Будем помнить и любить тебя всегда», — написала пресс-служба благотворительного фонда.

Пухлого алабая нашли на улице в октябре 2023 года. Собаке, весившей 100 килограммов из-за ожирения, дали кличку Кругетс. Ее лечили, в том числе посадили на особую диету. Благодаря этому за семь месяцев алабаю удалось сбросить половину лишнего веса.

С мая 2024 года волонтеры искали Кругетсу новую семью. Однако новых хозяев найти не удалось.