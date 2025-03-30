Прощание с погибшим военкором Первого канала Прокофьевой завершилось в Москве

Церемония прощания с военкором Первого канала Анной Прокофьевой, которая погибла при подрыве на мине ВСУ во время выполнения редакционного задания в Белгородской области прошла в воскресенье в Москве, сообщает газета «Известия» .

Проводить 35-летнюю журналистку в последний путь пришли родные, друзья и коллеги, а также военнослужащие. Похоронили Прокофьеву с воинскими почестями на Троекуровском кладбище.

Венок на прощание с погибшим военным корреспондентом прислал глава российского государства Владимир Путин.

Прокофьева погибла 26 марта от подрыва на мине вблизи населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Оператор Дмитрий Волков ранен, в настоящее время он отправлен на лечение в Москву. По факту гибели Прокофьевой возбуждено уголовное дело.