Полба: чем полезна древняя крупа и как ее вкусно приготовить

Полба, одна из древнейших злаковых культур, вновь становится популярной благодаря высокому содержанию белка, витаминов и минералов. Крупа полезна для пищеварения и сердечно-сосудистой системы, но противопоказана людям с непереносимостью глютена и некоторыми заболеваниями, сообщает Север-Пресс .

Полба относится к древним сортам пшеницы с пленчатым зерном и ломкими колосками. Крупа отличается высоким содержанием белка, клетчатки, магния и железа. Благодаря ореховому вкусу полбу используют для приготовления каш, гарниров, супов и выпечки.

Полба способствует улучшению пищеварения, обеспечивает длительное чувство сытости и помогает нормализовать уровень сахара в крови. Магний стабилизирует давление, а железо поддерживает нормальный уровень гемоглобина. Благодаря низкому содержанию глютена крупа легче усваивается организмом.

Однако полба противопоказана людям с непереносимостью глютена, аллергией на пшеницу, а также при обострении панкреатита, язвы желудка и гастрита. Детям младше трех лет и людям с заболеваниями кишечника или склонностью к запорам употреблять полбу не рекомендуется. При хронических заболеваниях перед включением крупы в рацион следует проконсультироваться с врачом.

Для приготовления полбы крупу заливают водой в пропорции 1:2, после закипания солят и варят под крышкой на медленном огне около часа. Готовую кашу можно заправить оливковым или сливочным маслом. Полба хорошо сочетается с мясом, овощами и специями.

