Погода не успокаивается: в Подмосковье пошел град в середине мая

Жители Дмитрова Московской области выкладывают кадры града, который пошел в городе 14 мая. Об аналогичных осадках в других подмосковных городах пока не сообщалось, пишет «Осторожно, Москва» .

В Гидрометцентре рассказывали, что в среду в Московском регионе ожидается теплая погода с температурой до плюс 12 градусов по Цельсию. В Москве и области прогнозировался небольшой дождь, местами умеренный.

В ночь на четверг, 15 мая, в столичном регионе ожидается 4-6 градусов тепла. Более жаркая погода настанет днем четверга — плюс 15-17 градусов по Цельсию.

Синоптик Михаил Леус прогнозировал, что нынешняя неделя в Москве также закончится майским теплом.