Трамп ответил на сообщения о прекращении обмена разведданными с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон продолжает обмениваться с Украиной разведывательной информацией. Так он ответил на сообщения о возможном прекращении сотрудничества, пишет РБК .

«Нет, мы этого не сделали (не перестали обмениваться разведданными — ред.). Мы помогли им. Но мы действительно помогаем им найти окончательный ответ. Мы хотим, чтобы война закончилась», — сказал Трамп.

Ранее стало известно о сбое в предупреждении об атаке. В ночь на 13 октября Воздушные силы Украины не получили данных о запуске баллистических ракет по Киеву. По информации украинских военных, ракеты обнаружили радиолокационными средствами уже во время атаки, а воздушную тревогу объявили после ее начала.

Утром 13 октября Минобороны России сообщило об ударах по предприятиям военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуре Украины, которую используют военные. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по объектам, связанным с Вооруженными силами Украины.

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