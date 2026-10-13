В Клину рабочим мясокомбината рассказали о новых схемах мошенников

Главной темой разговора стала защита от действий злоумышленников в современных условиях. Сотрудникам рассказали о наиболее распространенных видах мошенничества — начиная с телефонных афер и обмана в интернете и заканчивая дропперством и схемами, где задействован искусственный интеллект.

Отдельный акцент был сделан на сравнительно новых и быстро набирающих популярность у преступников приемах. В их числе — голосовые и видеодипфейки, когда с помощью нейросетей мошенники имитируют звонки якобы от имени руководителей или родственников. Не меньшую угрозу представляют манипуляции с NFC-модулем и поддельные «обновления» банковских приложений: сначала у пользователя запрашивают ПИН-код, а затем просят приложить карту к телефону.

Александра Несветайлова ответила на вопросы более чем 30 участников встречи — людей разных возрастов, — подробно разобрала типичные сценарии обмана и дала практические советы на случай столкновения с аферистами. В качестве иллюстрации она привела громкий случай, произошедший в августе в Клинском округе: 27-летний мужчина путем обмана выманил у пенсионерки 17 миллионов рублей.

Представитель прокуратуры подчеркнула: если человек все-таки попал в руки мошенников, самое важное — сохранять хладнокровие и ни при каких обстоятельствах не переводить средства на незнакомые счета. Злоумышленники нередко представляются службами доставки цветов или посылок, чтобы выманить деньги. В подобных ситуациях правоохранительные органы готовы прийти на помощь: они направляют иски и принимают меры для возврата средств через суд.

Еще один значимый совет, прозвучавший в ходе беседы: не вступать в затяжные разговоры с незнакомцами. Преступники могут записать голос собеседника и позже использовать запись в своих мошеннических целях.

Оптимальная линия поведения — не доверять словам неизвестных, не реагировать на провокации и незамедлительно обращаться в полицию. Следует помнить, что сотрудники официальных структур никогда не выходят на связь с гражданами через мессенджеры — для этого существуют другие, регламентированные каналы коммуникации.