«Могут быть заморы»: зеленый цвет Москвы-реки напугал жителей Печатников

сегодня в 20:15

В Печатниках Москва-река внезапно окрасилась в кислотный зеленый цвет. Местные жители бьют тревогу, а специалисты уверяют — все в порядке, сообщает MSK1.RU .

Яркое пятно посреди реки люди заметили утром в районе Перервинской плотины. Накануне жители жаловались на едкий неприятный запах.

Гидролог РАН Алексей Цветков рассказал, что цвет воды мог измениться из-за цветения водорослей на фоне относительно теплой погоды. Пятно в водоеме может сохраниться до ноября, если не похолодает.

Специалист успокоил жителей: речь об экологической катастрофе здесь не идет. Хотя цветение может вызвать дефицит кислорода в водоеме и привести к заморам.

Сами жители Печатников нашли другое объяснение пятну, появившемуся в воде. Они утверждают, что коммунальщики якобы искали утечку из системы отопления.

«В трубу загоняют воду с краской, а потом смотрят, где она начнет выходить», — сказали жители.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.