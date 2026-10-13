Отказался отдавать деньги: россиянина подстрелили в Бангкоке во время ограбления

Российский турист отказался выполнять требования грабителей в Бангкоке, после чего те открыли по нему огонь. Мужчина получил ранение руки и ноги, сообщает SHOT .

Вечером 7 октября компания туристов гуляла по оживленному району Сиам-сквер. Внезапно к ним подошли несколько вооруженных мужчин. Бандиты потребовали, чтобы путешественники отдали им все свои деньги.

Туристы отказались выполнять это требование. После этого преступники открыли огонь. Две пули угодили в россиянина. После стрельбы бандиты сбежали, а пострадавшего госпитализировали с ранением руки и ноги.

Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии, но ему предстоит долгое восстановление. Полиции удалось добыть записи с камер наблюдения, на которые попал момент нападения.

Предварительно, налетчиками стали трое местных жителей из преступной группировки. Правоохранители ищут их.

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