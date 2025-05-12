В Москве неделя закончится майским теплом

сегодня в 19:01

Грядущей ночью в Москве температура опустится ниже нуля, а днем повысится до 9-11 градусов тепла. Однако к концу недели настанет майское тепло, сообщает в своем Telegram-канале метеоролог Михаил Леус.

В среду в Москве будет от 10 до 12 градусов тепла. В четверг погода улучшится до 15 градусов.

В пятницу пойдут короткие дожди. Температура воздуха продолжит расти и вернется в норму.

В субботу слегка потеплеет. Снова пойдут дожди. Температура воздуха повысится до 20 градусов тепла.

В последней декаде мая будет еще одно похолодание. Заморозков не ожидается, но днем температура окажется на пять-семь градусов ниже положенного.