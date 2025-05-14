Дождь и до +12 градусов ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и Москве в среду будет дождливая и теплая погода, температура поднимется до плюс 10 — плюс 12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой дождь, местами умеренный.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 4 — плюс 6 градусов, днем 15 мая — от плюс 15 до плюс 17. Местами пройдет небольшой дождь.