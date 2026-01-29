Подопечных психоневрологического интерната в Кузбассе избивали и сажали на цепь

В Прокопьевском доме-интернате для людей с психическими расстройствами избивали и насильно удерживали постояльцев. В январе в учреждении скончались 9 человек, сообщает Baza .

В 2024 году Прокопьевский психоневрологический интернат оказался в центре скандала. Кемеровский юрист-правозащитник обнародовал видео, на котором видно, как одного из постояльцев посадили на цепь и избили. По его словам, подобное случалось и ранее, а причиной жестокости сотрудников стало то, что инвалид якобы занимался воровством.

Правозащитник рассчитывал, что правоохранительные и надзорные органы обратят внимание на случаи насилия в интернате. Однако, по словам юриста, полиция не проявила интереса к инциденту, а следствие после проверки ограничилось предложением привлечь к дисциплинарной ответственности медработника, который приковывал инвалида.

Впоследствии руководство интерната подало в суд на адвоката с требованием удалить видеозапись. Суд удовлетворил иск, обязав правозащитника удалить видео и возместить учреждению 3 тыс. рублей.

Еще юрист отмечал, что дееспособных людей при поступлении в интернаты изымали документы и заставляли работать. При этом несогласных накачивали транквилизаторами и избивали. Правозащитник лично участвовал в организации побегов нескольких постояльцев интерната.

В результате поднявшейся шумихи некоторых из пациентов отпустили, а прокуратура Кемеровской области заявила о начале проверки. Однако надзорное ведомство не обнаружило никаких нарушений.

Ранее в Прокопьевском психоневрологическом интернате была зафиксирована вспышка гриппа А. Заболели 46 человек. В январе в учреждении скончались 9 пациентов. Незадолго до трагедии выяснилось, что пациентов ПНИ кормили тухлятиной.

