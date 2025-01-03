Почти 20 тыс мигрантов выдворили из Москвы в 2024 году

ФССП: 18 тыс мигрантов выдворили из Москвы за год

В 2024 году количество выдворенных из Москвы мигрантов увеличилось на треть и дошло до отметки 18 тыс. человек. К ним применили такое наказание из-за нарушения правил въезда и проживания в России, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ ФССП по Москве.

В 2023 году количество выдворенных из столицы мигрантов было меньше. Тогда такое наказание применили по отношению к 12 тыс. человек.

Наибольшее количество выдворенных — люди с гражданством стран СНГ. Многие из них из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Помимо этого, выдворили и троих жителей западных стран — Франции, Латвии и Эстонии.

Нарушителям запретили въезд на территорию РФ. Срок наказания — пять лет.

Ранее сообщалось, что мигрантам придется сдавать биометрию при посещении России с 30 июня.