Мигрантам придется сдавать биометрию при посещении России с 30 июня

Гражданам других государств, которые с 30 июня 2025 года будут въезжать в РФ, придется сдавать биометрические данные — отпечатки пальцев и фотографию лица. Такое требование предъявляется при посещении государства через любой пункт пропуска, норму закрепили с помощью постановления правительства, сообщает ТАСС .

Новое правило не затронет граждан Республики Беларусь, детей в возрасте до шести лет, дипломатов, работников диппредставительств, консульств других стран в РФ, членов их семей, работников международных организаций, представительств, аккредитованных в стране. Чтобы попасть в Россию без визы, граждане других государств получат возможность предоставить биометрические данные заранее. Для этого они могут воспользоваться специальной программой.

С 1 декабря 2024 года жители иностранных государств, а также люди без гражданства, для пересечения границы России должны были предоставить отпечатки пальцев и фотографию лица лишь в международных аэропортах Подмосковья и Москвы, на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области.

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