Почему людям во всем мире снится падение: сомнолог объяснила универсальный сюжет

Падающие лифты, обрушившиеся лестницы и внезапные провалы под ногами могут появляться во снах людей из совершенно разных стран и культур, а общим для этих сюжетов является ощущение потери контроля, сообщила РИАМО врач высшей категории, кандидат медицинских наук, сомнолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Ирина Фролова.

«Здесь все объясняется довольно просто: большинство наших тревог связано с потерей контроля. Падение и обрушение — это как раз те ситуации, которые человек физически контролировать не может. Для нашего мозга потеря контроля равносильна падению», — сказала Фролова.

Она отметила, что именно поэтому похожий сюжет может возникать у совершенно разных людей по всему миру во время тревоги. При этом само ощущение потери опоры универсально, а конкретные образы сна зависят от личного опыта человека.

«При универсальности самого чувства падения визуальные детали сна всегда опираются исключительно на наш личный опыт. Мозг не может сгенерировать образы, с которыми не знаком», — уточнила сомнолог.

Она заключила, что таким образом, один человек может увидеть во сне падающий лифт, другой — разрушенную лестницу или провал под ногами, однако в основе этих сюжетов остается одинаковое ощущение невозможности контролировать происходящее.

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