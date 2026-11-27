Утром 30 ноября, до восхода Солнца, россияне смогут увидеть парад ярких планет — Юпитера, Марса и Венеры. Об этом рассказал заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского госуниверситета Александр Иванов, пишет РИА Новости .

По его словам, в космосе небесные тела не выстраиваются в идеальную прямую. Они окажутся с одной стороны от Солнца, поэтому наблюдателям с Земли покажется, будто планеты встали в один ряд.

«На утреннем небе готовимся к красивому явлению, иногда в простонародье называют это явление парадом планет. Тридцатого ноября Луна и наиболее яркие и большие планеты выстроятся в один ряд: Юпитер, Марс и Венера. Планеты будут видны невооруженным глазом, с телескопом можно рассмотреть детали на Юпитере», — сказал Иванов.

Кроме того, до восхода Солнца можно будет заметить Меркурий — он тоже присоединится к параду планет.

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