Виноделы Крыма вместе со специалистами института «Магарач» экспериментируют с сухими винами под пленкой микроорганизмов, сообщает Крымское информационное агентство .

Винодел Денис Шарапов рассказал в интервью «Крымской газете» о технологии желтого вина, или вина под вуалью. Похожий метод применяют при изготовлении хереса: микроорганизмы образуют на поверхности напитка пленку, которая придает ему ореховые оттенки.

Во время экспериментов пленка оказалась неустойчивой. После ее исчезновения вино активнее контактировало с кислородом и приобретало другие вкусовые характеристики.

Шарапов также рассказал об удачном опыте с итальянским сортом примитиво. Из-за холодной осени виноград не набрал сахаристости, необходимой для насыщенного красного вина. Вместо него виноделы решили изготовить игристое.

В дальнейшем Шарапов намерен попробовать выдержку вина в бочках из акации и вишни. Кроме того, на полуострове уже производят керамические емкости для виноделия.

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