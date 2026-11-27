Средняя стоимость билетов на детские новогодние представления с 1 сентября по 23 ноября выросла на 16%. Такие данные предоставил билетный оператор Ticketland, сообщает 360.ru .

По данным сервиса, средняя цена билета составила 3783 рубля. При этом стоимость тех же мест на конкретных мероприятиях выросла на 15% год к году.

«Цены на те же места (конкретное мероприятие, площадка и сектор) выросли год к году на 15%. На общий рост стоимости билетов повлияло подорожание существующих проектов и появление новых востребованных представлений», — уточнил билетный оператор.

Самый дорогой билет на детскую елку в Москве обойдется в 8091 рубль. Средняя стоимость места на других дорогостоящих новогодних представлениях для детей составляет 4600–5600 рублей.

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